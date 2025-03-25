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علوم الدار

توزيع وجبات رمضانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» في مريجيب الفهود

توزيع وجبات رمضانية بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» في مريجيب الفهود
26 مارس 2025 00:10

واصلت إدارة المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود تقديم المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وبمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، تم توزيع وجبات إفطار صائم على سكان المخيم من اللاجئين السوريين والأسر المتعففة المقيمة في الخيم العشوائية خارج المخيم.
وفي كلمة له، أكد سعادة سيف خليفة السويدي، مدير فريق الإغاثة الإماراتي، أن هذا النشاط يأتي تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس وباني دولة الإمارات.
وقال «منذ بداية الشهر الفضيل، قمنا بتنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية لصالح الأشقاء اللاجئين في المخيم، والأسر المتعففة المعوزة في الأردن، إضافة إلى تسليم عدد من الطرود الغذائية للأسر المتعففة عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة في المملكة، وذلك سيراً على نهج الشيخ زايد في العمل الإنساني».
وتزامن توزيع الوجبات مع ختام الدورة الرمضانية الرياضية في المخيم، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من متطوعي فريق الإغاثة الإماراتي وسكان المخيم، وسط أجواء تنافسية رياضية خلال الشهر الفضيل.
وذكر السويدي أن الدورة الرمضانية أصبحت تقليداً سنوياً في المخيم، تسعى إلى تعزيز روح الأخوة والتلاحم بين أبناء المخيم، ونشر ثقافة الرياضة، وتعزيز اللياقة البدنية، وبث الروح الإيجابية بين الشباب.
وشارك في الدورة الرياضية 4 فرق: فريق الهلال الأحمر الإماراتي، وفريق الأمن الأردني في مريجيب الفهود، وفريق الأمن الأردني في مخيم مخيزن الغربي - الأزرق، وفريق سكان المخيم.
وتنافس اللاعبون في كرة القدم وكرة الطائرة، إلى جانب منافسات شد الحبل التي أضافت طابعاً من الحماسة والمتعة إلى الفعاليات، إضافة إلى مسابقة خاصة لكبار السن اشتملت على الجري لمسافة 100 متر وفعاليات شد الحبل.
يُذكر أن تنظيم هذه الفعالية الرمضانية جاء بدعم من إدارة المخيم الإماراتي الأردني، الذي تشرف عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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