شرطة أبوظبي تنفذ مبادرات إنسانية وخدمية وتوعوية متنوعة في رمضان

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي العديد من المبادرات الإنسانية والخدمية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة خلال أيام شهر رمضان المبارك، بمشاركة مختلف قطاعاتها، وذلك ضمن أولويتها الاستراتيجية الرامية لإسعاد المجتمع، وتعزيز وعي أفراد المجتمع وضمان سلامتهم، وذلك ضمن حملتها التوعوية الرمضانية «شهرنا.. طاعة والتزام» بنسختها الخامسة.

وتأتي المبادرات ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز ثقة الجمهور بالصورة التي تحقق التعاون، وتنمي روح المشاركة المجتمعية، وفي إطار اهتمامها المستمر بتعزيز التعاون مع مختلف الجهات وأفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية والقيم الإيجابية بما يسهم في إنجاح المبادرات الرمضانية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مبادراتها تتوافق مع منهجية وإيمان دولة الإمارات بالتضامن الإنساني، وأهميته في تعزيز استدامة الأمن والأمان وإسعاد المجتمع ومن خلال تحقيقها صدارة الدول الداعمة لجهود التضامن الإنساني ومساعدة المحتاجين بكل أشكال الدعم والتضامن تعزيزاً لأمن واستقرار شعوب العالم.

توزيع المير الرمضاني على الأسر بالتعاون مع «أبشر يا وطن»

نفذت شرطة أبوظبي وفريق «أبشر يا وطن» التطوعي توزيع المير الرمضاني للأسر ضمن مبادرة «أطعم تؤجر الرمضانية 2025»، وتماشياً مع «عام المجتمع» لتجسيد روح التواصل والتعاضد المجتمعي.

وتضمنت المبادرة توزيع 500 صندوق من المير الرمضاني ضمن ترسيخ قيم العطاء والتراحم والتلاحم في نفوس أفراد المجتمع، وتعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، وإدخال البهجة والسعادة على الأسر وأطفالهم خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك في تنفيذ المبادرة من الرعاة الاستراتيجيين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، والمسعود للطاقة، وصيدلية أستر، وجامعة خليفة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وفندق باب القصر، وفندق رويال، وماي زلال، ومطعم النكهة الإماراتية.

تعزيز التوعية بالسلامة المرورية الرمضانية لزوار مراكز التسوق

عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي التوعية لزوار مركز البوادي مول في مدينة العين بمبادرة «السلامة المرورية الرمضانية»، وذلك ضمن مبادرات تعزيز وتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة.

وحث المقدم ناصر صالح بن بدوة الدرمكي، رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وبقوانين وقواعد وأنظمة المرور، لافتاً إلى أهمية أخذ قسط كاف من الراحة قبل قيادة المركبة، وإيقافها جانب الطريق إذا شعر السائق بالإرهاق أو النعاس ثم استئناف الرحلة من جديد وهو في كامل وعيه ويقظته تعزيزاً لسلامته وسلامة مرافقيه ومستخدمي الطريق. وأوضح الرائد خالد محمد العزيزي، عضو فريق دورية السعادة بمنطقة العين في مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن الصيام قد تكون له تأثيرات على السائقين مع انخفاض نسبة السكر في الدم والذي يؤثر على الانتباه والتركيز والرؤية، لافتاً إلى أهمية ردود أفعال السائقين الإيجابية والتيقظ لما يدور حولهم من أحداث أثناء قيادة المركبة.

وحث السائقين على الالتزام بقوانين السير وتجنب السرعة الزائدة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام حزام الأمان والتعاون مع الدوريات المرورية في تعزيز الانسيابية المرورية، وتجنب السلوكيات الخاطئة والمزعجة للآخرين كالوقوف الخاطئ.

وتضمنت المبادرة مشاركة دورية السعادة بتعزيز الإيجابية المرورية وتنظيم مسابقة توعية مرورية تفاعل معها الجمهور مع تقديم الجوائز والهدايا الرمزية وعرض أفلام كرتونية وأفلام توعية مرورية رقمية حول القيادة الآمنة والسلامة المرورية وتوزيع كتيبات توعوية مرورية. واطلع زوار البوادي مول على أهداف دورية السعادة في تجسيد قيم «الإيجابية والسعادة»، وترسيخ هذا المفهوم الذي يجمع بين تعزيز السلامة المرورية وإسعاد الجمهور، حيث تعمل عن طريق التجهيزات والأنظمة الذكية التي زُودت بها على تحفيز مستخدمي الطرق على الالتزام بقانون السير والمرور، والارتقاء بأساليب التوعية المرورية إلى أعلى المعايير والتشجيع على القيادة الآمنة، حفاظاً على سلامة الجميع.

الشرطة النسائية في الميدان لتوزيع إفطار الصائم

تميزت مبادرات رمضان الحالي بمشاركة مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي وبحضور الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان مع عدد من العناصر النسائية في توزيع وجبات إفطار الصائم على السائقين في مدينة أبوظبي عند تقاطعات الإشارات الضوئية، وذلك بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وفريق «أبشر» التطوعي وجمعية الإحسان الخيرية، وذلك ضمن مبادرة «أطعم تؤجر» و«رمضان أمان» وفي إطار مبادرات عام المجتمع والمبادرات الإنسانية لشهر رمضان المبارك. وأوضحت الرائد شيخة عبيد الزعابي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، أن المبادرة شهدت مشاركة وتفاعلاً كبيرين من العناصر النسائية من منطلق دورها الكبير في تعزيز روح التعاون والتآخي بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل. وأشادت بأهمية هذه المبادرة الإنسانية في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني وتعزيز روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع، ضمن التزام الشرطة النسائية بدورها المجتمعي، ودعمها للمبادرات الإنسانية التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزز التلاحم الوطني.

«صحتك في رمضان» ورشة توعية تثقيفية للمنتسبين

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي ورشة توعية بعنوان «صحتك في رمضان» في مركز شرطة ياس بالتعاون مع مجموعة الأهلية الطبية، وبهدف تعزيز الوعي الصحي للمنتسبين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح العميد ناصر عبدالرحمن الزعابي، مدير مركز شرطة ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية، أن الورشة تأتي دعماً للمبادرات المجتمعية وتزامناً مع عام المجتمع 2025، وفي إطار حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي لدى المنتسبين.

وتناولت الورشة طرق التغذية الصحية والأسلوب الصحي السليم في الشهر الفضيل، وكيفية جعل رمضان بداية لصحة أفضل، واستعرضت طرق موازنة الطعام في رمضان بدءاً بتناول وجبة الإفطار وأهمية وجبة السحور، مروراً بكيفية التغلب على العطش والاهتمام بتناول السوائل في الشهر الفضيل.

وحثت الورشة المنتسبين على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان واختيار أفضل الأوقات لممارستها وذلك قبل الإفطار إسهاماً في تحسين التمثيل الغذائي وحرق المزيد من السعرات الحرارية، واشتملت الفعالية على تقديم مجموعة الأهلية فحوصاً طبية مجانية للحضور، وتقديم إرشادات حول الصيام وأثره على الصحة. وفي نهاية الفعالية، كرم العميد ناصر عبدالرحمن الزعابي، مدير مركز شرطة ياس، إدارة مجموعة الأهلية الطبية على مبادرتهم وتعاونهم المستمر مع شرطة أبوظبي في تعزيز ونشر الثقافة الصحية.

تعاون مع بنك أبوظبي الأول في تنفيذ مبادرة «أفطر 3»

شاركت شرطة أبوظبي في مبادرة «أفطر 3» بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وشملت توزيع وجبات الإفطار على الأسر في أبوظبي ومدينة العين، حيث وزعت عناصر دورية السعادة الوجبات على الأسر، وشارك أعضاء كلنا شرطة في تنظيم وتأمين المبادرة.

وأكَّدت شرطة أبوظبي أن هذا العمل الإنساني يجسد الأهداف النبيلة لعام المجتمع، ويأتي في إطار تعزيز الروابط الأسرية والعمل الخيري والإنساني لخدمة الوطن المعطاء، وتعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة في فعل الخير وغرس روح التطوع والتعاون في النفوس وخصوصاً في أيام شهر رمضان المبارك.