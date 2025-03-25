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علوم الدار

«مختبرات المياه» تفحص 18809 عينات في الشارقة

مراقبة مستمرة لجودة المياه (من المصدر)
26 مارس 2025 02:37

الشارقة (الاتحاد)

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تحرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على التأكد من جودة المياه ومطابقتها لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية من خلال الفحص المستمر لعينات المياه في مختلف المناطق والمحطات على مدار الساعة، وأسفرت جهودها خلال عام 2024 عن 10426 عينة في مختبرات محطات المياه والتحلية، بالإضافة لفحص 8383 عينة في المختبر الرئيسي لجودة المياه، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير المياه للمشتركين بجوده عالية. وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تسخر إمكاناتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جوده عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة دائماً على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه، للحصول على مياه ذات جودة عالية. وأوضح أن الهيئة تعتمد على 7 مختبرات، تتضمن مختبر جودة المياه في منطقة حلوان و6 مختبرات فنية في المحطات لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها، من بداية التحلية وحتي وصولها للمشتركين، والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.
التوسع العمراني
أكد عبدالرحمن بوخلف أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر، لذا تمت زيادة عدد مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة، ليصل إجمالي عدد المواقع إلى 71 موقعاً، وذلك بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر. وأشار إلى أن الهيئة وفرت عدداً من القنوات لاستقبال أية ملاحظات عن جودة المياه للمختبر، وهي كالتالي: الاتصال المباشر على قسم جودة المياه، التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 600566665.
وناشد الجمهور والشركات والجهات المعنية ضرورة التواصل مع الهيئة في حالة وجود أية ملاحظات تتعلق بجودة المياه، ليتم إرسال فنين مختصين لأخذ العينات المطلوبة وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
منظمة الصحة العالمية
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