«بلدية أبوظبي» تستعرض ممارسات «إدارة المعرفة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، ورشة عمل متخصّصة حول «إدارة المعرفة»، التي تُعد من أهم مفاتيح نجاح المؤسسات في العصر الحديث، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.

حضر الورشة، نخبة من المسؤولين في البلدية، والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المعرفة، حيث تم استعراض أحدث الممارسات العالمية، والتقنيات الحديثة، والحلول الرقمية، التي تساهم في تحسين إدارة المعلومات، وتعزيز تبادل المعرفة بين الموظفين والإدارات المختلفة.

وتناولت الورشة محاور رئيسية عدة، منها التحول الرقمي في إدارة المعرفة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في حفظ واسترجاع المعلومات، بالإضافة إلى تطوير إطار عمل متكامل لضمان استمرارية المعرفة داخل البلدية.

وتطرقت الورشة إلى كيفية استثمار المهارات والخبرات لدى موظفي البلدية، ضمن إطار إدارة المعرفة، وذلك من خلال العمل الجماعي، وجلسات العصف الذهني، والبحث عن المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف البلدية، وتحقيق الميزة التنافسية، ومن ثم ضمان الاستمرار في المنافسة.

كما تم التركيز، خلال الورشة، على أهمية بناء ثقافة مؤسسية تعتمد على مشاركة المعرفة بين فرق العمل، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة، لضمان اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات ومعلومات دقيقة، وكذلك الاستفادة من تطبيق إدارة المعرفة في زيادة الإبداع والابتكار، وتحسين تبادل المعرفة بين الموظفين.

تعزيز الابتكار

تأتي الورشة ضمن إطار أهداف بلدية مدينة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الابتكار والمعرفة في القطاعات كافة، حيث تسعى البلدية إلى تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع.