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18 متسابقاً ومتسابقة في تصفيات «تلاوة القرآن» بمنطقة العين

خلال تكريم الفائزين في المسابقة (من المصدر)
26 مارس 2025 02:38

منطقة العين (الاتحاد)

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شارك طلاب وطالبات منطقة العامرة بمنطقة العين في حفل الدورة العاشرة لمسابقة تلاوة القرآن الكريم والدعاء لروح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي أقيمت في منطقة العامرة، بعنوان «ضياء الفرقان»، حيث فاز 18 متسابقاً ومتسابقة في التصفيات النهائية من أصل 100 طالب وطالبة شاركوا من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية، وقدموا مهاراتهم في التجويد وحفظ آيات القرآن الكريم، وذلك برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وحضور الشيخ حمد سالم بن ركاض، وعدد من الأساتذة، ولجنة التحكيم المشرفة على تنظيم المسابقة، إضافة إلى حضور أولياء الأمور الطلبة.
تشجيع الطلبة
وقال الشيخ حمد سالم بن ركاض: إن مسابقة القرآن الكريم كانت ناجحة وشهدت مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات في منطقة العامرة خلال شهر رمضان المبارك. مؤكداً على أهمية تشجيع الطلبة لتلاوة وحفظ أجزاء من القرآن الكريم، ومنوهاً بنجاح هذه المسابقة في دورتها للعام العاشر على التوالي، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المدارس وبالتالي تعاون الأسرة لنشر ثقافة القرآن الكريم والحديث الشريف بين طلابها. وفي الختام، تم توزيع الشهادات والمكافآت المادية على الفائزين، كما تم منح شهادات تقدير على المشاركين في المسابقة.

العين
القرآن الكريم
زايد بن سلطان
رمضان
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