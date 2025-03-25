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علوم الدار

312 ألف وجبة إفطار قدمها «الهلال» في مدينة أبوظبي وضواحيها

صائمون يتناولون الإفطار في إحدى الخيام الرمضانية (تصوير: وليد أبو حمزة)
26 مارس 2025 02:38

هالة الخياط (أبوظبي)

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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال مركز مدينة أبوظبي 312 ألف وجبة إفطار صائم، خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال 51 خيمة إفطار خصصتها «الهيئة» لمشروع إفطار صائم، موزعة على مواقع جغرافية مختلفة، في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها. ويومياً، توزع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن حملتها الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، 12 ألف وجبة إفطار صائم في مدينة أبوظبي وضواحيها. ونفذ مركز مدينة أبوظبي مشروع إفطار صائم، بالتعاون مع المتطوعين والمتطوعات، حيث تم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، مهمتهم الإشراف على آلية توزيع الوجبات، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، وأيضاً سلامة الطعام قبل توزيعه، وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.
وتستهدف هيئة الهلال الأحمر في توزيعاتها للخيام الرمضانية، أن تكون في مناطق السكن العمالية، وفي الأماكن القريبة من المساجد، والتي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.  
ويأتي مشروع إفطار صائم في إطار حملة «الهيئة» الرمضانية الموسمية «رمضان.. عطاء مستمر» الذي يستفيد منه على مستوى الدولة مليون و100 ألف شخص، بقيمة 11 مليون درهم.
ودعت «الهيئة» أهل الخير إلى المساهمة في مشاريعها الرمضانية، مبينة أن المساهمة في برنامج المير الرمضاني تتمثل بالتبرع بـ250 درهماً، و15 درهماً لإفطار صائم، و25 درهماً للتبرع بزكاة الفطر، و50 درهماً لكسوة العيد، و20 درهماً لإفطار صائم لأهالي غزة.
وخصّصت الهيئة مواقع لجمع التبرعات لحملة رمضان في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.
وتستهدف حملة رمضان هذا العام تمتين جسور التواصل مع مجتمع الدولة المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته كافة، لدعم جهود هيئة الهلال الأحمر الوطنية في الداخل والخارج، وتحقيقاً لتطلعاتها في توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها.

الهلال الأحمر الإماراتي
أبوظبي
رمضان
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