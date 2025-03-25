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«إعلامي حكومة الفجيرة» يصدر الكتاب السنوي لنشاطات حمد الشرقي

«إعلامي حكومة الفجيرة» يصدر الكتاب السنوي لنشاطات حمد الشرقي
26 مارس 2025 02:38

الفجيرة (وام)

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أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، الكتاب السنوي لأنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي يتضمن عرضاً شاملاً مفصلاً للمناسبات التي شارك فيها سموه خلال عام 2024. ويتضمن الكتاب ستة أبواب رئيسية معنونة كالتالي:- مع قادة الوطن، والميدان، ومراسيم أميرية، وكلمات، واستقبالات، وبرقيات.
ويتناول الفصل الأول من الكتاب «مع قادة الوطن»، استعراضاً لأهم المناسبات الوطنية والفعاليات التي حضرها صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب إخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وضيوف الدولة، مثل احتفال الدولة الرسمي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين الذي أقيم في مدينة العين. كما أبرز الكتاب، استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو حاكم الفجيرة في مجلس قصر البطين بأبوظبي. وسلط الكتاب الضوء على تبادل سموه التهاني والتبريكات مع أصحاب السمو حكام الإمارات وقادة دول العالم.
وفي باب «الاستقبالات»، يبرز الكتاب أهم اللقاءات التي قام بها سموه والمشاريع التي أمر بتنفيذها، حيث استقبل سموه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووزير البترول المصري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن عقد اجتماعات العمل واللقاءات اليومية.
أما الفصل الثالث في الكتاب «الميدان»، فركز على تفقد صاحب السمو حاكم الفجيرة المشاريع الجديدة والتطويرية في الإمارة. وتناول باب «كلمات»، مشاركة سموه في المناسبات الوطنية، مثل كلمة سموه في يوم العلم، ويوم الشهيد، وعيد الاتحاد الثالث والخمسين، والذكرى الـ50 لتولي سموه الحكم في الفجيرة.
واستعرض الكتاب صوراً لإنجازات سموه خلال 50 عاماً منذ توليه الحكم في إمارة الفجيرة، ومشاركات سموه الخارجية والداخلية، ولقاءه مع رؤساء الدول، وإنجازات سموه في المجالات الحيوية في إمارة الفجيرة، ودور سموه في دعم ركائز التنمية الحضارية والتنمية الشاملة في الدولة.

المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة
الفجيرة
حمد الشرقي
حمد بن محمد الشرقي
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