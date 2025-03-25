حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان ضيوف فعاليات «رمضان عجمان»

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، ليلة أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراء القرآن الكريم والوعاظ ضيوف فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان». ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بعلماء الدين والقراء من داخل وخارج الدولة، منوهاً بدورهم الكبير في نشر قيم وتعاليم الإسلام الأصيلة. وأثنى سموه على ضيوف «رمضان عجمان» الذين يحيون ليالي رمضان بالصلاة والعبادة، وما يضفونه من أجواء إيمانية بأصواتهم العذبة في مساجد الإمارة، كما أثنى سموه على الدور الكبير للفعاليات في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والتواصل الإنساني.

وأعرب العلماء والوعاظ الضيوف عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ليالي الشهر الفضيل بمساجد عجمان، داعين الله عزّ وجلّ أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على دولة الإمارات، وأن يمُنّ على شعبها الكريم وقيادتها الرشيدة بكل الخير والتقدم والازدهار. وهنأ الضيوف سموه وولي عهده بشهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.