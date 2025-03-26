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علوم الدار

جبل مبرح برأس الخيمة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل مبرح برأس الخيمة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
26 مارس 2025 10:13

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.4 درجة مئوية على جبل مبرح (رأس الخيمة) الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
الأرصاد
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