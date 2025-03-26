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نيابةً عن رئيس الدولة.. سفير الإمارات يحضر حفل تنصيب رئيس الأوروغواي الشرقية

نيابةً عن رئيس الدولة.. سفير الإمارات يحضر حفل تنصيب رئيس الأوروغواي الشرقية
26 مارس 2025 11:44

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حضر سعادة سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، السفير غير المقيم لدى جمهورية الأورغواي الشرقية، حفل تنصيب فخامة ياماندو أورسي، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية المنتخب.

 

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الأوروغواي الشرقية الصديق نحو التقدم والرخاء.

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من جانبه، حمل فخامة ياماندو أورسي سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كما أعرب فخامته عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنياً لها ولقيادتها وشعبها دوام الرفعة والازدهار.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
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