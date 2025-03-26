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علوم الدار

"خليفة التربوية": اختتام تقييم وتحكيم أعمال المرشحين للدورة الـ 18

"خليفة التربوية": اختتام تقييم وتحكيم أعمال المرشحين للدورة الـ 18
26 مارس 2025 12:23

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، اختتام مرحلة تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة للدورة الثامنة عشرة 2025.
واجتازت الأعمال المرشحة مرحلة الفرز، وعُرضت للتقييم والتحكيم من قبل لجان أكاديمية وتربوية متخصصة في المجالات المطروحة لهذه الدورة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب حميد الهوتي الأمين العام للجائزة، عن تقديره للمشاركة الواسعة من قبل الميدان التربوي والأكاديمي والجهات المجتمعية ذات الصلة بالشأن التربوي من داخل الدولة وخارجها.

واستقطبت الدورة الحالية أعمالًا مرشحة من 48 دولة حول العالم، مما يعكس المكانة البارزة لجائزة خليفة التربوية كإحدى الجوائز التربوية المتخصصة والرائدة على مستوى العالم.

وتنوعت الدول المشاركة لتشمل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، والصين، والأرجنتين، ومصر، والمغرب، وإريتريا، وإثيوبيا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وتونس، ولبنان، وليبيا، وسوريا، وصربيا، وإسبانيا، والبرتغال، وأيرلندا، وكندا، والجزائر، وأفغانستان، والأردن، وغيرها.

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وثمن الهوتي جهود الفرق العلمية والتربوية المتخصصة التي أشرفت على عملية تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة، مؤكدًا أن العملية تمت في إطار من الشفافية والموضوعية بما يعكس رسالة الجائزة وأهدافها في نشر ثقافة التميز على كافة المستويات محليًا وعربيًا وعالميًا.

وأوضح أن الانتهاء من مرحلة التقييم والتحكيم، يعد خطوة هامة في برنامج الدورة الحالية، تمهيدًا لإعلان أسماء الفائزين في أبريل المقبل وتكريمهم في مايو القادم.

المصدر: وام
خليفة التربوية
جائزة خليفة التربوية
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