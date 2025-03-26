مجموعة "ماج القابضة" تساهم بمليون درهم في حملة "وقف الأب"

انضمت مجموعة "ماج القابضة" إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلنت المجموعة عن تقديم مليون درهم دعماً للحملة الرمضانية الوقفية.



ويأتي الدعم المقدم من مجموعة "ماج القابضة" في إطار التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.



وقال موفق أحمد القداح مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ماج القابضة"، إن حملة "وقف الأب" تمثل علامة بارزة في مسيرة الخير الإماراتية، التي امتدت آثارها الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم، وأسهمت في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة في قطاعات عدة وفي مقدمتها توفير الرعاية الصحية المستدامة ودعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاَ.





وأضاف أن مساهمة المجموعة في هذه الحملة تعبر عن الحرص على دعم الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، والبرامج التي تنفذها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: حول العالم، كما تجسد قناعة المجموعة بأهمية توفير الموارد اللازمة لتمكين الفقراء والمحتاجين من الحصول على الدواء والعلاج وكل ما يصون كرامتهم الإنسانية.





وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.



وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.



كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" Jood.ae.



