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علوم الدار

"الشارقة الرقمية" تحصد جائزة "سيركولارو" للتحوُّل الرقمي

"الشارقة الرقمية" تنال جائزة "سيركولارو" للتحوُّل الرقمي
26 مارس 2025 16:23

حصدت حكومة الشارقة ممثَّلة بدائرة الشارقة الرقمية جائزة "سيركولارو" للتحوُّل الرقمي في تكنولوجيا المعلومات اعترافاً بتميُّزها في تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني والتصديق الرقمي ضمن مركز بيانات حكومة الشارقة.

تسلّم درع الجائزة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة.

وجاء اختيار حكومة الشارقة لنيل هذه الجائزة من بين عدد من الحكومات في المنطقة تقديراً لريادتها في تطبيق نهج سيركولارو للخدمات المشتركة، عبر توظيف البنية التحتية والموارد التقنية بكفاءة عالية.

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وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، إن الجائزة تجسد الدور المحوري الذي تلعبه الدائرة في تمكين الابتكار وبناء منظومة رقمية متكاملة ومستدامة من خلال تبنّي حلول رقمية ذكية وآمنة تدعم تقديم خدمات رقمية عالية الجودة تلبّي احتياجات الجهات الحكومية المحلية وتسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الأثر البيئي.

وأكد أن الدائرة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مفهوم "التحوُّل الرقمي المسؤول" الذي لا يقتصر على تسريع الإجراءات وحسب، بل يمتد ليشمل بناء مستقبل رقمي مستدام يخدم الإنسان والمجتمع.

وأوضح أن خدمات التوقيع والمصادقة الرقمية التي طبّقتها دائرة الشارقة الرقمية عبر منصة سيركولارو المتطورة، تُعَدُّ نموذجاً عملياً لهذا التوجُّه حيث أسهمت في تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية وتبسيط عملية المصادقة على الوثائق وتحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الموارد والطاقة.

المصدر: وام
الشارقة
التحول الرقمي
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