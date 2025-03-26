الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طرق دبي تنفذ أعمالاً مرورية في دوار سوق حتا

طرق دبي تنفذ أعمالاً مرورية في دوار سوق حتا
26 مارس 2025 17:10

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ أعمال تطوير الطرق المؤدية إلى دوار سوق حتا بطول 1 كم، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين كفاءة التنقل في الإمارة.

وتضمنت التحسينات إنشاء طريق خدمة جديد بطول 1.0 كم موازٍ للطريق الرئيسي دبي – حتا، يربط بين دوار سوق حتا ومستخدمي الطريق الرئيسي، مما يسهل وصول الزوار والمتسوقين إلى السوق، كما يخدم المتجهين من الدوار إلى مدخل منطقة مصفوت والعكس.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إن المشروع شمل تركيب وحدات إنارة حديثة لتعزيز مستوى الأمان، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية وتحويل الخدمات القائمة وفق متطلبات الجهات الخدمية.

أخبار ذات صلة
"طرق دبي" تنجز 90% من المرحلة الرابعة لتطوير محور الشندغة
"اينوك" و"طرق دبي" توقعان اتفاقية لتشغيل الحافلات بالهيدروجين الأخضر

كما تم تطبيق آلية العبور السطحي (Irish Crossing) لتصريف مياه الأمطار، مما يحد من تأثير تجمعات المياه على حركة المركبات، ويضمن استدامة وكفاءة الطريق في مختلف الظروف الجوية.

وأكد الشحي مواصلة الهيئة تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق في حتا والمناطق المجاورة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق انسيابية مرورية عالية، وتعزيز مكانة حتا كوجهة سياحية رئيسية في إمارة دبي.

المصدر: وام
طرق دبي
الطرق
آخر الأخبار
تأجيل 75% من مباريات «البلاي أوف» في دوري الطائرة
الرياضة
تأجيل 75% من مباريات «البلاي أوف» في دوري الطائرة
اليوم 18:30
عجمان تعزز الرقابية البيئية بأكثر من 1500 فحص في 2024
علوم الدار
عجمان تعزز الرقابية البيئية بأكثر من 1500 فحص في 2024
اليوم 18:30
أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني
الأخبار العالمية
مسؤول أوكراني كبير: علاقتنا مع أميركا "تعود إلى مسارها الصحيح"
اليوم 18:10
9 أشواط في سباق العين للخيول
الرياضة
9 أشواط في سباق العين للخيول
اليوم 18:00
بيدرو سانشيز خلال حديثه في البرلمان الإسباني
الأخبار العالمية
رئيس وزراء إسبانيا يعد بتعزيز القطاع الدفاعي
اليوم 17:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©