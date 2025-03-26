طرق دبي تنفذ أعمالاً مرورية في دوار سوق حتا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ أعمال تطوير الطرق المؤدية إلى دوار سوق حتا بطول 1 كم، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن التنقل، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين كفاءة التنقل في الإمارة.

وتضمنت التحسينات إنشاء طريق خدمة جديد بطول 1.0 كم موازٍ للطريق الرئيسي دبي – حتا، يربط بين دوار سوق حتا ومستخدمي الطريق الرئيسي، مما يسهل وصول الزوار والمتسوقين إلى السوق، كما يخدم المتجهين من الدوار إلى مدخل منطقة مصفوت والعكس.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إن المشروع شمل تركيب وحدات إنارة حديثة لتعزيز مستوى الأمان، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية وتحويل الخدمات القائمة وفق متطلبات الجهات الخدمية.

كما تم تطبيق آلية العبور السطحي (Irish Crossing) لتصريف مياه الأمطار، مما يحد من تأثير تجمعات المياه على حركة المركبات، ويضمن استدامة وكفاءة الطريق في مختلف الظروف الجوية.

وأكد الشحي مواصلة الهيئة تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق في حتا والمناطق المجاورة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق انسيابية مرورية عالية، وتعزيز مكانة حتا كوجهة سياحية رئيسية في إمارة دبي.