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علوم الدار

عجمان تعزز الرقابة البيئية بأكثر من 1500 فحص في 2024

عجمان تعزز الرقابة البيئية بأكثر من 1500 فحص في 2024
26 مارس 2025 18:30

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن نتائج فحوصات مختبر البيئة خلال العام 2024 والتي بلغت 1.571 عينة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها.
وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، التزام الدائرة الراسخ بالحفاظ على البيئة حيث تضع هذا الهدف في مقدمة خططها ومشاريعها ومبادراتها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المرجوة.
وتشمل الفحوصات التي يجريها مختبر البيئة مجموعة واسعة من العينات مثل مخلفات المصانع الصلبة والسائلة، ومياه البحر، ومستحضرات التجميل، والأسمدة العضوية، وغيرها من العينات البيئية، حيث تهدف هذه الفحوصات إلى التأكد من مطابقة العينات للتشريعات واللوائح البيئية والمواصفات المحلية والعالمية.
وثمن الحوسني، جهود الكوادر المتخصصة التي تواصل حملات الرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية والمهنية والبيئية، ومراقبة البيئة البحرية، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والمخلفات السائلة الصادرة عن المصانع، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية.

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