الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تحذر من مكالمات احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية

شرطة دبي تحذر من مكالمات احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية
26 مارس 2025 19:40

حذرت شرطة دبي من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، وتطلب من المتعاملين تحديث بياناتهم عبر "الهوية الرقمية" أو مشاركة معلوماتهم البنكية السرية مثل أرقام البطاقات البنكية، الرقم السري الثلاثي "CVV"، وكلمة المرور لمرة واحدة "OTP"، مؤكدة أن هذه المكالمات صادرة عن محتالين يسعون للاستيلاء على الأرصدة المالية.
وأعلنت شرطة دبي، القبض على عصابة إجرامية تخصصت في انتحال صفة موظفي "حماية المستهلك"، حيث أجرى أفرادها اتصالات بعدد من المواطنين والمقيمين، مدعين أنهم جهة رسمية تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية عبر تطبيق "الهوية الرقمية"، ليتمكنوا بعد ذلك من استغلال هذه الخطوة للوصول إلى الحسابات البنكية وسرقة الأموال.
وأوضحت شرطة دبي، أن الجناة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم البنكية، مستغلين ثقة الجمهور بالجهات الرسمية.
وشكلت إدارة مركز مكافحة الاحتيال، فريق عمل لتحديد أماكن سكن أفراد العصابة وضبطهم، حيث عُثر بحوزتهم على الأجهزة المستخدمة في تنفيذ الجرائم.
وشددت شرطة دبي، على أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة، محذرة من الرد على الاتصالات التي تطلب تحديث البيانات عبر الهاتف أو مشاركة معلومات حساسة.
ودعت أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو من خلال منصة "ecrime" المتخصصة في تلقي بلاغات الاحتيال الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني www.ecrime.ae.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يعلن عن إطلاق "مؤسسة زايد للتعليم"
«الليجا» تبحث عن 8 لاعبين في الإمارات
المصدر: وام
مكافحة الاحتيال
الاحتيال الهاتفي
الرسائل الاحتيالية
الاحتيال الإلكتروني
شرطة دبي
مكالمات المحتالين
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
ترامب يطالب المحكمة العليا بخفض أموال تدريب المعلمين
الأخبار العالمية
ترامب يطالب المحكمة العليا بخفض أموال تدريب المعلمين
اليوم 21:15
الدوخي: مفاجآت جديدة في النسخة الـ 11 من طواف الشارقة الدولي
الرياضة
الدوخي: مفاجآت جديدة في النسخة الـ 11 من طواف الشارقة الدولي
اليوم 21:15
رئيس الدولة يعلن عن إطلاق "مؤسسة زايد للتعليم"
علوم الدار
رئيس الدولة يعلن عن إطلاق "مؤسسة زايد للتعليم"
اليوم 21:10
رافينيا وأراوخو يغيبان عن برشلونة في مواجهة أوساسونا
الرياضة
رافينيا وأراوخو يغيبان عن برشلونة في مواجهة أوساسونا
اليوم 21:00
النمسا تعلن تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين
الأخبار العالمية
النمسا تعلن تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين
اليوم 20:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©