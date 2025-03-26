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علوم الدار

"باركن" تطبق سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات بدبي

"باركن" تطبق سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات بدبي
26 مارس 2025 19:46

أعلنت شركة باركن ش.م.ع، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بدء تطبيق سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات العامة في دبي اعتباراً من 4 أبريل المقبل، بهدف تحسين إدارة المواقف في المناطق المزدحمة، وتشجيع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية وتسهيل حركة المرور.
وتشمل السياسة الجديدة جميع مواقف المركبات العامة المرسمة في محفظة باركن، بالإضافة إلى 35% من مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، حيث سيتم تصنيف المواقف إلى مميزة وعادية، وفقاً لموقعها وأهميتها.
وتحدد أوقات الذروة من الساعة 8 إلى 10 صباحاً، ومن 4 إلى 8 مساءً، فيما تبقى التعرفة خارج هذه الفترات كما هي دون تغيير.
وبحسب "باركن"، فإن إجمالي المواقف العامة ضمن محفظتها بلغ 184 ألف موقف حتى نهاية عام 2024، منها 40% مواقف مميزة و60% مواقف عادية، كما تدير الشركة 3.200 موقف في ستة مواقف متعددة الطوابق، حيث ستظل الرسوم ثابتة عند 5 دراهم للساعة، مع حد أقصى 40 درهماً يومياً لمن يركن مركبته لأكثر من ثماني ساعات.
وفي إطار دعم الفعاليات الكبرى، سيتم تطبيق تعرفة خاصة قدرها 25 درهماً للساعة من 8 صباحاً حتى 10 مساءً في المناطق المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك خلال فعاليات مثل معرض جيتكس في أكتوبر، وجلفود للتصنيع في نوفمبر، وأوتوميكانيكا دبي في ديسمبر.
وأكدت "باركن"، أن تفاصيل التعرفة الجديدة ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لضمان الشفافية وتوفير حلول مرنة تسهم في تحسين تجربة المواقف العامة في دبي.

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المصدر: وام
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