رئيس الدولة يعلن عن إطلاق "مؤسسة زايد للتعليم"

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عن إطلاق "مؤسسة زايد للتعليم".

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استلهاماً من إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، الذي آمن بالعمل من أجل المصلحة المشتركة للبشرية، نعلن إطلاق "مؤسسة زايد للتعليم" بهدف تمكين القادة الشباب في الإمارات والعالم من إيجاد حلول جماعية فاعلة للتحديات التي تؤثر على ملايين البشر».

وأضاف سموه: «وانطلاقاً من نهجها في الإسهام في بناء مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً، توفر دولة الإمارات منصة عالمية للموهوبين للتعاون من خلال التعليم والبحث والابتكار من أجل الخير والنماء للجميع».