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تشكيل «مجلس رأس الخيمة للشباب»

تشكيل «مجلس رأس الخيمة للشباب»
27 مارس 2025 03:38

رأس الخيمة (وام)

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أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، التشكيل الجديد لمجلس رأس الخيمة للشباب للدورة السابعة (2025-2027).
ويضم المجلس عشرة أعضاء يمثلون مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، تسهم في رفد الشباب الإماراتي بالمهارات والخبرات اللازمة لدعم المسيرة الوطنية، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج تلبي تطلعات مجالس الشباب المحلية وتتيح للشباب التعرف على أفضل الممارسات في المجالات كافة، في إطار تجسيد رؤية القيادة الرشيدة الداعية لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم. وقال الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، إن دولة الإمارات تحظى بمكانة ريادية في مجال تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم، حيث تمضي بنهجٍ استراتيجي تنافسي للوصول إلى الريادة العالمية في القطاعات المختلفة.
وأضاف: «مع اكتمال طرفي معادلة تمكين الشباب، ونضوج تجربة مشاركتهم، وارتفاع مستوى الوعي بالمسؤوليات، وتنامي حجم التوقعات المجتمعية من هذه الشريحة الحيوية، نتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل الشبابي، ترتكز على تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة والتعلم المستمر، ودعم الهوية الوطنية، وخلق قيمة مضافة، إلى جانب ضبط الحياة الرقمية ضمن إطار أخلاقي رفيع، واستغلال أفضل الفرص لخدمة الوطن».
ويضم التشكيل الجديد لمجلس رأس الخيمة للشباب إبراهيم محمد الجيري، رئيساً، وفاطمة محمد الشحي، نائباً للرئيس، وفاطمة عدنان الشرهان، أميناً للسر، وهزاع عبدالله الشحي، وخالد شاه مراد البلوشي، وآمنة إسماعيل العوضي، ومحمد علي بريم العلي، وسيف خالد الياسي، وشذى عبدالله المهيري، ومريم محمد الشحي، أعضاء.

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