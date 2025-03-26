مؤسسة حمدان بن راشد تفتح باب التسجيل لمنحة «ماجستير تربية الموهوبين»

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن فتح باب التسجيل لمنحة ماجستير «تربية الموهوبين والمتفوقين» للمعلمين والتربويين المواطنين العاملين في الميدان التعليمي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات، على أن يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 30 أبريل المقبل.

يهدف البرنامج إلى تأهيل المعلمين والتربويين في الميدان التربوي للتخصص في تعليم الموهوبين، ويمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على الموقع الإلكتروني لجامعة الإمارات.

وقال الدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: إن هذه المنحة الدراسية تأتي في إطار التزام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بتقديم الدعم المستمر للطلبة الموهوبين في دولة الإمارات في المجالات كافة، مؤكداً أن المعلمين والتربويين يلعبون دوراً أساسياً في تنشئة وتأهيل الطلبة لا سيما الموهوبين والمتفوقين منهم الذين يشكلون علماء المستقبل وبناة الأوطان.

ويتيح البرنامج للدارسين فرصة اكتساب المعرفة المتقدمة والتقنية للنظرية التربوية والبحث والمهارات المتعلقة بمجال تعليم الموهوبين، كما يهدف إلى تشجيع استخدام مهارات حل المشكلات وتعزيز قدرات التفكير النقدي لتطوير وتنفيذ وتقييم أنشطة التدريس والتعلم وضمان نجاح الطلاب الموهوبين من خلال التشجيع والممارسة، بالإضافة إلى تطبيق مناهج قائمة على الأدلة لتعليم الموهوبين والمتفوقين، فضلاً عن تأهيل المعلمين والتربويين لممارسة الدور المفقود في رصد واكتشاف ورعاية الموهوبين في مدارس الدولة واستثمارهم بالشكل الأمثل.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم، بدور جامعة الإمارات في دعم المبادرات التي تقوم بها المؤسسة وشراكتها في خدمة التعليم بالدولة.

الأول من نوعه

يذكر أن «ماجستير تربية الموهوبين والمتفوقين» الذي تقدمه جامعة الإمارات هو الأول من نوعه في الدولة والمنطقة، ويشترط للتسجيل أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات ومن الفائزين بجوائز المؤسسة أو يعمل في إحدى المدارس الفائزة بالجائزة أو من المعلمين والتربويين المتميزين الحاصلين على تقييم أداء عالٍ، وألا يكون قد سبق له الحصول على شهادة الماجستير سابقاً، وأن يكون على رأس عمله وأن يتراوح عمر المرشح للدراسة بين 25 و40 عاماً.