الأمين العام لـ «أوقاف دبي» لـ «الاتحاد»: خطة للتوسع بمبادرات الوقف وإضافة أنواع جديدة العام الجاري

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن خطة المؤسسة لعام 2025، تتضمن التوسع في أنواع ومبادرات الوقف وإضافة أوقاف جديدة، مثل وقف الإسكان، ووقف للمطورين العقاريين، وكذلك وقف ساند للأيتام، بالإضافة إلى وقف سقيا الماء.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الشراكات للمبادرات الوقفية، وتوفير الدعم اللازم لهذه المبادرات والمشاريع، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة في تطوير منظومة الوقف، وتشجيع الابتكار في مجالاته، وضمان استدامته لخدمة الأجيال القادمة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل الخيري والنشاط الإنساني.

وقال: «المشاريع والمبادرات الجديدة، تستند على ما حققته من نتائج بسبب التخطيط العلمي والابتكار في إدارة الوقف، ما ساهم في تطوير منظومة حديثة للأوقاف، عبر تبني الوقف المبتكر، وإطلاق مشاريع نوعية تلبي المتطلبات المتجددة للمجتمع، ما عزز من استدامة العطاء الوقف».

أضاف: «نركز في مشاريعنا واستثماراتنا الوقفية على التحوّل الرقمي والخدمات الذكية التي نوفرها اليوم، والتي أسهمت في تسهيل المساهمة الوقفية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف.

وارتفعت قيمة الأصول الوقفية في دبي إلى 11.1 مليار درهم، وحققت استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية، ارتفاعاً في عدد الأوقاف ليصل إلى نحو 1043 وقفاً، بينما ارتفع عدد الواقفين إلى قرابة 578 واقفاً». وأضاف: «أظهر تقرير للأصول الوقفية في دبي خلال عام 2024، أن الأصول الوقفية في دبي سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 11.1578 مليار درهم، وتتوزع الأوقاف في دبي على فئات رئيسية عدة، منها 882 وقفاً خيرياً بقيمة 6.9 مليار درهم، و113 وقفاً ذرياً بقيمة 3.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 48 وقفاً مشتركاً تقدر أصولها بـ 1.1 مليار درهم».

وتشير البيانات إلى أن الأصول العقارية تمثل الحصة الأكبر من الوقف، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات درهم موزعة على 921 وقفاً تشمل أراضي وشققاً وفيلات ومتاجر وبنايات، في حين بلغت الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والرخص التجارية، 1.1 مليار درهم موزعة على 122 وقفاً.

وبلغت أوقاف الرجال 6.2 مليار درهم من خلال 689 وقفاً، فيما وصلت أوقاف النساء إلى 1.3 مليار درهم موزعة على 207 أوقاف، ما يؤكد الدور الفاعل للمرأة في دعم العمل الوقفي.

وأكد المطوع، أن ارتفاع قيمة الأصول الوقفية في دبي يعكس التزام أفرادها ومؤسساتها بترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دبي تقدم نموذجاً رائداً في استدامة العطاء، وتعزيز التكافل المجتمعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة الفاعلة في دعم القطاعات الحيوية.

وذكر أن دبي مستمرة في تكريس تميزها في مجالات العمل الوقفي وزيادة الأوقاف المجتمعية الخدمية لترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الوقف، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ونوه الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، بدور الواقفين في الإمارة، مثمناً عطاءهم ومبادراتهم الخيرية، وحرصهم على تنمية المشروعات الوقفية في الإمارة، بما يسهم في خدمة المجتمع، ويدعم خطط التنمية، ويوفر الحياة الكريمة للفئات محدودة الدخل.

ولفت إلى حرص المواطنين والمقيمين والمؤسسات على دعم العمل الوقفي في قطاعات التعليم والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والمساجد، وغيرها، مؤكداً أن تبنّي «أوقاف دبي» لاستراتيجية الوقف المبتكر في الإمارة يوفر فرصاً واسعة أمام مختلف المؤسسات للمساهمة بفعالية في المشروعات الوقفية، وابتكار أوقاف جديدة تسهم في خدمة المجتمع.

وأكد مواصلة «أوقاف دبي» دورها الريادي في تعزيز مستقبل الوقف من خلال منظومة متطورة من الخدمات الذكية المبتكرة، مستندة إلى التخطيط العلمي والابتكار في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة، وبفضل هذه الرؤية، أصبحت الأوقاف رافداً أساسياً لدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية والصحية، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة.

التكافل الاجتماعي

أشار علي المطوع إلى أن الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة في تطوير الوقف وفق أفضل الممارسات العالمية يعكس التزام دبي بتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق الريادة في مجال العمل الوقفي، وسنواصل دعم هذه الجهود لضمان استمرارية العطاء الوقفي، بما يخدم المجتمع. وتطرق إلى إسهامات المرأة في الوقف، حيث بلغت قيمة الأصول الوقفية النسائية 1.3 مليار درهم خلال العام 2024، وسجلت ارتفاعاً لافتاً بنحو 99.96% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس الوعي العميق لدى المرأة في دولة الإمارات بأهمية التكافل الاجتماعي والتعاضد المجتمعي في إحداث التغييرات الإيجابية في حياة الأفراد، والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وأكد أن الأرقام تعكس نجاح الجهود المستمرة للمؤسسة لتعزيز مفهوم الوقف في المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على استثمار الوقف بطرق مبتكرة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وقال: «ارتفاع الأصول الوقفية في دبي يعكس الثقة المتزايدة في نهج المؤسسة القائم على الابتكار والاستدامة في إدارة الوقف، لضمان استمرارية عطائه عبر الأجيال. ونحن حريصون على تعزيز دور الوقف في دعم مختلف القطاعات المجتمعية، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ويحقق التكافل المجتمعي». وأضاف: «نجحنا بفضل الرؤية الحكيمة لحكومة دبي، والدعم المستمر من الواقفين في زيادة حجم الأصول الوقفية وتوجيهها لخدمة قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، ورعاية الأيتام، ودعم الأسر المتعففة، وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المجتمع».