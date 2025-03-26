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علوم الدار

«تريندز» ينظم حلقة عن «تأثير الذكاء الاصطناعي على استطلاعات الرأي»

خلال الحلقة (من المصدر)
27 مارس 2025 03:38

أبوظبي (الاتحاد) 

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عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية، تحت عنوان: «تأثير الذكاء الاصطناعي على استطلاعات الرأي»، استضاف خلالها الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، بحضور عدد من باحثي وباحثات «تريندز».
وأدار الحلقة عبد العزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، الذي شدد في كلمته على أهمية البحث المستمر في دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل وقياس الرأي العام، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال تفتح آفاقاً جديدة، لكنها تأتي أيضاً بتحديات معقدة.
وخلال النقاش، استعرض الدكتور ماجد عثمان، كيف أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من العديد من التطبيقات اليومية، إضافة إلى الإمكانيات المتاحة لاستخدامه في تحليل اتجاهات الرأي العام، عبر تحليل النصوص المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الاستفادة من التطورات الحديثة في مجالات، مثل تحليل الأنماط الصوتية، وحركة العين عند التفاعل مع المحتوى أو المنتجات.
وأكد الدكتور عثمان، أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على قياس الرأي العام فحسب، بل يساهم أيضاً في تشكيله من خلال المحتوى الذي يتم تقديمه للمستخدمين عبر المنصات الرقمية المختلفة، ما يثير تساؤلات حول دقة البيانات ومدى حياديتها.
تقنيات
أشار الدكتور عثمان إلى أن التقنيات قد تشهد تطورات سريعة خلال الأشهر، وربما الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى نقلة نوعية في مجال قياس الرأي العام، وهو ما يستدعي دراسة متأنية لضمان توظيفها بشكل يعزز الدقة والشفافية في استقراء توجهات المجتمعات. وتأتي هذه الحلقة النقاشية في إطار جهود «تريندز» المستمرة لاستكشاف القضايا المعاصرة المرتبطة بالتكنولوجيا والبحث العلمي، وتوفير منصة للحوار حول التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، بما في ذلك استطلاعات الرأي العام.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الذكاء الاصطناعي
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