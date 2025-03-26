الخميس 27 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها سعيد عيد الغفلي في أبوظبي

هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها سعيد عيد الغفلي في أبوظبي
27 مارس 2025 00:09

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، مأدبة إفطار أقامها معالي سعيد عيد الغفلي، في منزله بمنطقة ربدان في أبوظبي، تكريماً لسموّه.
ورحَّب معالي سعيد عيد الغفلي وأفراد أسرته بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وتبادل سموّه والحضور الأحاديث الودّية التي تؤكّد عمق الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الإماراتي.
كما تبادل سموّه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادة وأهل دولة الإمارات بمزيد من الخير واليُمن والبركات، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
وعبّر الغفلي وأفراد أسرته عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، مؤكّدين أهميتها في ترسيخ قيم الترابط والتواصل التي تُميّز المجتمع الإماراتي.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة التميز الزراعي
نيابةً عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يعزّي قائد الجيش الباكستاني بوفاة والدته خلال زيارة لإسلام آباد
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
قائمة ترامب الجديدة.. رسوم جمركية على السيارات وسلع أخرى
الأخبار العالمية
قائمة ترامب الجديدة.. رسوم جمركية على السيارات وسلع أخرى
27 مارس 2025
منصور بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة التميز الزراعي
علوم الدار
منصور بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة التميز الزراعي
27 مارس 2025
زيلينسكي يعوّل على واشنطن لوقف النار دون شروط
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعوّل على واشنطن لوقف النار دون شروط
27 مارس 2025
نيابةً عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يعزّي قائد الجيش الباكستاني بوفاة والدته خلال زيارة لإسلام آباد
علوم الدار
نيابةً عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يعزّي قائد الجيش الباكستاني بوفاة والدته خلال زيارة لإسلام آباد
27 مارس 2025
هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها سعيد عيد الغفلي في أبوظبي
علوم الدار
هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها سعيد عيد الغفلي في أبوظبي
27 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©