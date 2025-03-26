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علوم الدار

«التنمية الأسرية» تطلق «بهجة رمضان»

المبادرة تتضمن فعاليات وأنشطة داخل أندية بركة الدار الاجتماعية (من المصدر)
27 مارس 2025 03:38

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مبادرة «بهجة رمضان»، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وإبراز مكانة كبار المواطنين في المجتمع، وذلك في إطار سعيها لتوفير بيئة رمضانية مميزة تجمع بين التراث والحداثة.
  تتضمن المبادرة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها داخل أندية بركة الدار الاجتماعية، إضافة إلى الأنشطة الخارجية التي شملت زيارة كبار المواطنين في مراكز التأهيل والرعاية خلال شهر رمضان المبارك.
  تهدف مبادرة «بهجة رمضان» إلى إدخال الفرح إلى قلوب كبار المواطنين من رجال ونساء، وتقديم الدعم الوجداني لهم، وتعزيز التواصل المجتمعي بينهم، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، كما تسعى إلى تعزيز السعادة والصحة النفسية بين أفراد المجتمع.
تضمنت المبادرة لقاءات حوارية بين كبار المواطنين لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأجيال، بالإضافة إلى استعراض عادات وتقاليد الإفطار في الماضي والحاضر، وناقشت الأجواء الرمضانية الأخرى، فضلاً عن الحديث عن العبادات الدينية التي يجب على الجميع الحفاظ عليها، وتعزيزها بين أفراد أسرهم والمجتمع، من خلال ما تتضمنه من أنشطة دينية وثقافية وترفيهية وأسرية، بالإضافة إلى زيارة كبار المواطنين أقرانهم في مستشفى التأهيل بمدينة طحنون بن محمد الطبية في منطقة العين.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال أندية بركة الدار الاجتماعية إلى توفير خدمات اجتماعية متكاملة لكبار المواطنين، مما يتيح لهم الفرصة لاستخدام التقنيات الحديثة وتنمية مهارات أسرهم والقائمين على رعايتهم.

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