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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة التميز الزراعي

منصور بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة التميز الزراعي
27 مارس 2025 01:18

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، وذلك خلال مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقيمت في «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي.
وهنأ سموه الفائزين بالجائزة، مشيداً بجهودهم في تطوير القطاع الزراعي، والتزامهم بتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، مؤكداً أن هذا التميز يعكس روح العطاء والعمل الجاد لخدمة الوطن.
كما تبادل سموه والحضور الأحاديث الودية حول أهمية الشهر الفضيل في ترسيخ قيم التواصل والتراحم، داعين المولى - عز وجل - أن يعيده على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والسعادة، وأن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات، قيادةً وشعباً.
وأعرب الفائزون عن فخرهم بهذا التكريم الذي يشكل حافزاً كبيراً للارتقاء بالقطاع الزراعي في الدولة، مؤكدين أن الجائزة تجسد رؤية سموه في دعم المزارعين والمربين وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

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المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
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