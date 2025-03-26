شخصيات إسلامية.. سيد شباب أهل الجنة

الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب، رضي الله عنه، الإمام السيد، ريحانة رسول الله ﷺ وسبطه، وسيد شباب أهل الجنة، أبو محمد القرشي، الهاشمي، المدني، أمه فاطمة الزهراء رضي الله عنهم، ولد في شعبان، سنة ثلاث من الهجرة. وقيل: في نصف رمضانها. وعق عنه جده بكبش، وحفظ عن جده ﷺ أحاديث، وعن أبيه وأمه، وحدث عنه: ابنه؛ الحسن بن الحسن، وسويد بن غفلة، وأبو الحوراء السعدي، والشعبي، وهبيرة بن يريم، وأصبغ بن نباتة، والمسيب بن نجبة.

وكان رضي الله عنه يشبه جده رسول الله ﷺ. وروى أحمد: حدثنا غندر، حدثنا شعبة: سمعت بريد بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء: قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله ﷺ؟قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة، فجعلتها في فيّ، فنزعها رسول الله ﷺ بلعابها، فجعلها في التمر، فقيل: يا رسول الله! وما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: (إنا -آل محمد- لا تحل لنا الصدقة). قال: وكان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة».

وكان يعلمنا هذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت»، وربما قال «تباركت ربنا وتعاليت ...»، وهو الدعاء في القنوت. وفي طبقات بن سعد: أخبرنا عبيدالله، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن قال: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في القنوت: «اللهم اهدني فيمن هديت»، وعن أبي إسحاق، عن هانئ، عن علي قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله ﷺ فقال: «أروني ابني ما سميتموه»؟ قلت: حرب، قال: «بل هو حسن».

وعن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، أن النبي ﷺ أذن في أذن الحسن بالصلاة حين ولد، وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع، قال: لما ولدت فاطمة حسناً، قالت: يا رسول الله! ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: «لا، لكن احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين» ففعلت. وعن جعفر الصادق، عن أبيه قال: وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وأم كلثوم، فتصدقت بزنته فضة. حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: صلى بنا أبوبكر العصر، ثم قام وعلي يمشيان، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان، فأخذه أبوبكر فحمله على عنقه، وقال: بأبي شبيه النبي… ليس شبيه بعلي وعلي يتبسم.

وقال الزهري: قال أنس: كان أشبههم بالنبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، وعن أبي إسحاق، عن هانئ، عن علي قال: الحسن أشبه الناس برسول الله ﷺ، ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه به ما كان أسفل من ذلك.

وقال الذهبي رحمه الله في «سير أعلام النبلاء»: كان الإمام الحسنُ بن علي سيداً، وسيماً، جميلاً، عاقلاً، رَزيناً، جَواداً، مُمدَّحاً، خيِّراً، دَيِّناً، وَرِعاً، محتشماً، كبير الشأن؛ وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: كان الحسن بن علي كثيرَ التزوُّج، وكان لا يُفارِقه أربعُ زوجاتٍ.

عظة

قال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا؟ قال: كانوا يعملون يسيراً، ويؤجرون كثيراً. قلت: ولمَ ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم.

قطوف رمضانية

قال الفضيل بن عياض، رحمه الله: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس، وسلامة الصدر، والنصح للأمة.