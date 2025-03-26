الخميس 27 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مبعوثو «حكماء المسلمين» يشاركون في إفطار جماعي بالمركز الإسلامي الثقافي بإيطاليا

مبعوثو «حكماء المسلمين» يشاركون في إفطار جماعي بالمركز الإسلامي الثقافي بإيطاليا
27 مارس 2025 03:39

ليكو (وام) 

أخبار ذات صلة
خيمة إفطار صائم تستقبل المسافرين عبر منفذ حتا الحدودي
39 مليون خطوة خيرية منذ انطلاق مبادرة «رمضان في دبي»

شارك عدد من مبعوثي مجلس حكماء المسلمين إلى إيطاليا في حفل الإفطار الجماعي الذي نظَّمه مركز المدينة الإسلامي الثقافي في مدينة ليكو، بحضور عمدة المدينة ماورو جتينوني، وعضو المجلس البلدي إمانويلي مانزوني، ونائبة المحافظ باولا كڤالكانتي، ونائب رئيس أساقفة ميلانو القس بورتولو أوبيرتي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الدينية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني.
يأتي ذلك تجسيداً لحرص المجلس على ترسيخ قيم التعايش والتسامح، وسعياً لتوثيق روابط الأخوة الإنسانية وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، حيث أكد مبعوثو مجلس حكماء المسلمين أن الأديان والرسالات السماوية جاءت جميعها لإسعاد البشرية، ونشر قيم العدل والخير والمحبة والتعايش والسلام.
من جانبهم، رحَّب المشاركون بمبعوثي مجلس حكماء المسلمين، مشيدين بجهود المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والمواطنة والتعايش السلمي.

مجلس حكماء المسلمين
إيطاليا
إفطار جماعي
رمضان
آخر الأخبار
فارسين أغابيكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
اليوم 03:40
معالم الدمار في أجزاء من شمال غرب سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
مخلفات الحرب «قنابل موقوتة» تهدد 15 مليون سوري
اليوم 03:40
ماركو روبيو خلال المؤتمر الصحفي في جامايكا (وكالات)
الأخبار العالمية
وزير الخارجية الأميركي ينفي نشر خطط حربية خلال «دردشة»
اليوم 03:40
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تبحثان جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار
اليوم 03:40
«التعاون الخليجي»: مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية المستقلة
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية المستقلة
اليوم 03:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©