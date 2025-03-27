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علوم الدار

مصرف الإمارات الإسلامي يساهم بـ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الأب"

مصرف أبوظبي الإسلامي يدعم حملة "وقف الأب" بـ3 ملايين درهم
27 مارس 2025 12:44

انضم مصرف الإمارات الإسلامي، إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، حيث أعلن عن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً للحملة.وتأتي مساهمة المصرف في إطار سباق المؤسسات والأفراد نحو فعل الخير لدعم حملة "وقف الأب"، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.كما تهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين.

 

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وقال فريد الملا الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، إن حملة "وقف الأب” تمثل رسالة في العمل الإنساني والخيري من الإمارات إلى مختلف دول العالم، في البذل والعطاء من خلال تخصيص وقف مستدام يساعد المرضى في مختلف أنحاء العالم ويخفف عنهم آلامهم ومعاناتهم، ما يمنحهم الأمل بالاستقرار وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة.وأعرب عن سعادته بأن يكون المصرف جزءاً من حملة "وقف الأب"، التي تشكل استمراراً للحملات الخيرية التي دأبت دولة الإمارات على إطلاقها في شهر رمضان المبارك من كل عام، والتي تعمل على ترسيخ دور الإمارات الريادي عالمياً في العمل الخيري، من خلال توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً ومساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم من العيش الكريم.وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number:  AE020340003518492868201)  في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.

المصدر: وام
وقف الأب
الإمارات الإسلامي
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