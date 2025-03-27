"مجلس الإمارات للإفتاء" يدعو إلى تحري هلال شوال مساء السبت المقبل

حثّ "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" المختصين والخبراء وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على تحري هلال شهر شوال لعام 1446هـ بعد مغيب شمس يوم السبت 29 رمضان الجاري الموافق 29 مارس 2025م.



وأهابت "لجنة تحري هلال شهر شوال" المنبثقة عن المجلس انطلاقاً من اختصاصه بتحري الأهلة في الدولة كل من يرى الهلال التواصل معها على الرقم: 027774647، أو عبر الرابط:https://forms.office.com/ r/2NMuJDytiU راجية المولى سبحانه وتعالى قبول الطاعات والقربات وأن يُهل علينا هلال العيد بالخير واليمن والمسرات، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويوفقها لكل خير.