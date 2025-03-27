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علوم الدار

«جمارك دبي» تؤكد جاهزيتها لتسهيل حركة المسافرين خلال إجازة العيد

مقر جمارك دبي (الاتحاد)
27 مارس 2025 16:55

أكدت جمارك دبي جاهزيتها لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات، عبر مطارات دبي خلال إجازة عيد الفطر وكذلك العائدين من عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وذكرت «جمارك دبي» في بيان اليوم أن إدارة عمليات المسافرين تطبق خطة عمل خلال فترات مواسم السفر والأعياد.

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والمناسبات السنوية، تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين. وأوضح خالد المؤذن مدير مبنى المطار 3 في جمارك دبي أن الدائرة وضعت خطة عمل لإجازة عيد الفطر واستقبال المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن، نظراً لارتفاع أعداد الرحلات والمسافرين خلال تلك الفترة منوهاً إلى أنه تتم زيادة أعداد المفتشين بشكل عام في مواسم السفر والسياحة والمناسبات السنوية إلى جانب عقد اجتماعات يومية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى.

المصدر: وام
جمارك دبي
العيد
دبي
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