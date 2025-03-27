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شرطة أبوظبي توزع وجبات إفطار صائم في مدينة العين

شرطة أبوظبي توزع وجبات إفطار صائم في مدينة العين
27 مارس 2025 17:20

نفذت القيادة العامة بشرطة أبوظبي مبادرة لتوزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ومستخدمي الطريق في التقاطعات الرئيسية لمدينة العين وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية ونشر ثقافة الخير والعطاء تجسيداً للأهداف النبيلة لعام المجتمع.


وأوضح العقيد سعيد علي الحساني نائب شؤون الدوريات الأمنية –العين أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة العمل التطوعي ومد مزيد من جسور التواصل مع المجتمع، وتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار وحث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم التعجل في الوصول إلى المنازل ومراعاة المشاة واعطائهم افضلية العبور.

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وحث السائقين على ضرورة خفض السرعات بالقرب من الإشارات الضوئية والتقاطعات، والتحلي بالصبر والقيادة بتأن، وعدم السرعة لإدراك الإفطار، وربط حزام الأمان وعدم إستخدام الهاتف أثناء القيادة والانتباه لعدم تجاوز الإشارات الضوئية و تجنب الإنحراف المفاجئ تفاديًا لوقوع الحوادث المرورية والحرص على الوصول إلى الوجهة المقصودة بسلامة وأمان.


وقدم الشكر للمتطوعين وعناصر الشرطة على جهودهم في تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر الثقافة المرورية خلال الشهر الفضيل.

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