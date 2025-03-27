"دار جلوبال" تساهم بمليون درهم في حملة "وقف الأب"

أعلنت "دار جلوبال" عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.



وتندرج مساهمة "دار جلوبال" ضمن التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.



وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال"، إن حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل فرصة عظيمة لبر الآباء من خلال المساهمة في توفير رعاية صحية مستدامة لغير القادرين، بما يترجم القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات.



وأعرب عن سعادته بأن تكون شركته من المساهمين في تحقيق مستهدفات هذه الحملة الكريمة، ومن الداعمين للبرامج والمبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفقراء والمحتاجين حول العالم، بما يجسد مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على التعاون مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في سعيها لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات الأقل حظاً.



وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.



وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" Jood.ae.