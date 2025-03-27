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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 مارس 2025 18:15

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:11والمد الثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 18:52والجزر الثاني عند الساعة 06:49.
بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 21:10 والجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

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