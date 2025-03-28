6 مراكز توفر 625 سلعة مدعمة للمواطنين في الظفرة خلال العيد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

وفرت بلدية منطقة الظفرة، 6 مراكز لتوزيع المواد الغذائية على مستوى مدن المنطقة لتلبية احتياجات الأسر والعائلات خلال عيد الفطر، بالإضافة إلى تجهيز 5 منافذ بجمعية الظفرة التعاونية، حيث تم توفير 625 سلعة غذائية بأسعار مدعمة، خدمةً لأهالي المنطقة، وتشمل مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات التنظيف، والمواد الغذائية قابلة للتغيير، وفقاً لما تقرره لجنة تنظيم السلع المدعومة.

وتحرص بلدية الظفرة على توفير المواد الغذائية المتميزة وذات الجودة عالية من مختلف الأصناف التي يتم توزيعها، منها: الأرز والسكر والزيت وباقي المواد الغذائية الأخرى، ويتم توفيرها من خلال منظومة متكاملة للمواد الغذائية المدعومة، والتي توليها البلدية أهمية خاصة من خلال توفير مواد غذائية مدعمة وبأسعار مخفضة للمواطنين في كل من جزيرة دلما ومدينة زايد وغياثي والسلع والمرفأ وليوا، عبر توفير مستودعات مجهزة في جميع المدن، وإطلاق مجموعة من المبادرات المتواصلة لتوفير مختلف المواد الغذائية بأسعار مناسبة ومدعومة.

كما قامت البلدية بتوفير الاحتياجات اللازمة كافة، لمواجهة الأعداد المتزايدة من المراجعين خلال عيد الفطر السعيد، والتي تضمنت توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ، من مسالخ الظفرة البالغ عددها 7 مسالخ، لفحص الحيوانات المعدة للذبح قبل ذبحها، ثم فحص اللحوم بعد عمليات الذبح للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك لضمان إنتاج لحوم صحية وخالية من أي مسببات مرضية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ضمت المسالخ 18 طبيباً بيطرياً، بالإضافة إلى توفير 62 قصاباً و43 عامل نظافة، لتسريع تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. وتم تفعيل خدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسيدات، وذلك بتوزيع أرقام خاصة بهم لتقليل وقت انتظارهم بالمسالخ.

يأتي ذلك في إطار جهود بلدية منطقة الظفرة لتوفير أفضل المعايير والخدمات في مسالخها، وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والمستهلكين، واعتماد أفضل المعايير الصحية في تجهيز الذبائح وخدمة المتعاملين.

وتشمل خدمات المسالخ تجهيز الذبائح وتقطيعها وتعبئتها في أكياس نظيفة قبل تسليمها للمراجعين من خلال باب مخصص لذلك، بما يضمن صحة وسلامة الذبائح والحفاظ على سلامة المجتمع.