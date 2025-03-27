الجمعة 28 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحة دبي» تنفذ حزمة من المبادرات التطوعية

«صحة دبي» تنفذ حزمة من المبادرات التطوعية
28 مارس 2025 02:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حكماء المسلمين» ينظم إفطاراً جماعياً لقادة الأديان في إندونيسيا
الإمارات: أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة وخالية من التطرف والتمييز

نفّذت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخيرية في الدولة، حزمة من المبادرات الخيرية التطوعية خلال شهر رمضان المبارك، والتي جسّدت قيم التكافل والبذل والعطاء التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية، كإحدى ركائز العمل المؤسسي في الهيئة.
وتضمنت المبادرات التي تم التنسيق لها من خلال لجنة التطوع في الهيئة، توزيع وجبات إفطار صائم، وتوفير سلال غذائية للأسر المتعفّفة، وتنظيم زيارات ميدانية تطوعية استهدفت فئة العمال في مواقع مختلفة بإمارة دبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية، وتكامل جهودها مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز التلاحم الاجتماعي، ووضع الإنسان في مقدمة الأولويات باعتباره محور التنمية الشاملة.
واستعرض خالد العجماني، رئيس لجنة التطوع بهيئة الصحة بدبي، المبادرات التي نفّذتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك - والتي تم خلالها توزيع (16540) وجبة إفطار صائم - ومنها مبادرة «لمّة» التي نفّذتها إدارة حماية الصحة العامة، بالتعاون مع عائلة العطاء، واستهدفت فئة العمال بمنطقة القوز، ومبادرة «السلال الرمضانية» التي نفذتها اللجنة النسائية في الهيئة.
كما نفذت الهيئة مبادرة «كنوز الخير»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومبادرة «موائد الخير»، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، والتي استهدفت مختلف فئات المجتمع.
وأكد العجماني الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتعزيز ثقافة التطوع المؤسسي، من خلال مبادرات نوعية مستدامة تتيح لموظفي الهيئة المساهمة الإيجابية في خدمة المجتمع، لترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية للعمل الإنساني والتطوعي، وبما يتماشى مع رؤى الإمارة في هذا المجال.
وقال: «إن لجنة التطوع بهيئة الصحة بدبي ماضية في توسيع دائرة الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الخيرية والإنسانية، لتنفيذ العديد من المبادرات الأخرى المستدامة على مدار العام»، مشيراً إلى أن العمل التطوعي في الهيئة لم يعد نشاطاً موسمياً، بل أصبح نموذجاً مؤسسياً، وجزءاً من ثقافة العمل، ومنظومة تنموية تستهدف خدمة الإنسان، والارتقاء بجودة حياته.

صحة دبي
دبي
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
التطوع
العمل التطوعي
المسؤولية المجتمعية
آخر الأخبار
دمار واسع جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأونروا لـ«الاتحاد»: كارثة إنسانية غير مسبوقة تلوح في الأفق بغزة
28 مارس 2025
رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيسين الفرنسي والأوكراني على هامش قمة باريس (رويترز)
الأخبار العالمية
ماكرون: القوة المقترحة لأوكرانيا لم تنل موافقة الحلفاء
28 مارس 2025
فتى سوري يعمل على توفير مياه نظيفة لعائلته (من المصدر)
الأخبار العالمية
الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: ملايين السوريين بحاجة لدعم إنساني طويل الأمد
28 مارس 2025
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لتثبيت «اتفاق غزة»
28 مارس 2025
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
رصد 277 حالة شلل أطفال باليمن
28 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©