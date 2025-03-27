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انعقاد الجلسة السادسة للمجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
28 مارس 2025 02:15

دبي (الاتحاد)

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عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الجلسة السادسة للمجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم افتراضياً، حيث تضمّنت الجلسة استعراض إنجازات المجلس، خلال عام 2024، ومناقشة خطة العمل للعام الجاري، بمشاركة ممثلي المرضى وعائلاتهم والشركاء الاستراتيجيين.
وسلّطت الجلسة الضوء على مبادرة «ارمس» التي تهدف إلى تعريف المرضى بحقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في العملية العلاجية. وتحرص المؤسسة على استعراض لائحة حقوق المرضى في جميع المنشآت الصحية التابعة لها لتعزيز الوعي بهذا الموضوع، وتحقيق تجربة رعاية متميزة، وزيادة ثقة المرضى بالمنظومة الصحية، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتنمية القطاع الصحي.
ويواصل المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم دوره الفاعل في تقييم وتصميم الخدمات الجديدة، بما يعكس احتياجات وتطلعات المتعاملين، حيث ناقش المجلس، خلال اجتماعه الأخير، خطة أعماله لعام 2025، والتي ستشمل طرح مجموعة من الخدمات الجديدة، حيث سيتم إشراك أعضاء المجلس في تقييمها وتصميمها من خلال زيارات ميدانية للاطلاع على رحلة المتعامل، وتحليل احتياجاتهم وتفضيلاتهم، لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي توقعاتهم، كما بحث المجلس أنشطة المشاركة المجتمعية. وفي ختام الجلسة، قدم ممثلو المرضى وعائلاتهم مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى تحسين تجربة المرضى، ورفع مستوى الرعاية الصحية.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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