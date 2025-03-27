«المغاوير» بمؤسسة «المباركة» يشارك رجال شرطة بني ياس والفلاح الإفطار

أبوظبي (الاتحاد)

شارك فريق المغاوير التابع لمؤسسة المباركة في الإفطار الجماعي الذي نظمته مؤسسة المباركة تحت شعار «شكراً رجال الأمن»، وتأتي هذه المشاركة في إطار رسالة وأهداف المؤسسة ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي لدى فئة المراهقين، وإطلاعهم على الدور الوطني البارز الذي ينهض به رجال الأمن والشرطة في مختلف القطاعات، تعزيزاً لمسيرة الأمن والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي.

وأكد فريق المغاوير بالمؤسسة على اعتزازهم بهذه المشاركة التي تعد إحدى الفعاليات السنوية التي يحرص عليها الفريق من خلال مشاركة رجال الشرطة والأمن تناول طعام الإفطار، وهم يؤدون الواجب في مواقع العمل، حيث حضر الفريق إفطار مركز شرطة الفلاح، وكانت مناسبة طيبة تبادل فيها فريق المغاوير ورجال الشرطة التهنئة بشهر رمضان المبارك، وأكدوا اعتزازهم جميعاً بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة.

كما شارك فريق المغاوير في إفطار مركز شرطة بني ياس، وقد شكلت هاتان المناسبتان فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين رجال الشرطة والمراهقين، حيث أتيح لأعضاء الفريق الاطلاع على الجهد الكبير الذي ينهض به رجال الشرطة والأمن، في إطار رسالتهم وواجبهم الوطني.