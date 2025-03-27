قيادات نسائية تناقش دور المرأة في التأثير المجتمعي

رأس الخيمة (وام)

برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أقيمت النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي «المرأة سعادة وإلهام» تحت شعار «قيادات بالقوة الناعمة»، وذلك بمجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي برأس الخيمة، بحضور الشيخ عبدالله بن علي المعلا، والشيخ علي بن عبدالله بن علي المعلا، والشيخ حميد بن عبدالله بن علي المعلا، والشيخ مايد بن سلطان بن صقر القاسمي.

وتخلل المؤتمر جلسة حوارية شاركت فيها نخبة من القيادات والمرشحات للجوائز، حيث ناقشن دور المرأة في القيادة والتأثير المجتمعي عبر القيم الإنسانية والتنمية المستدامة، فيما تم تكريم راعي المؤتمر المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، وعدد من ضيوف الشرف الفخريين والشخصيات الاعتبارية، وعلى رأسهم الشيخ عبدالله بن علي المعلا، والشيخ حميد بن عبدالله بن علي المعلا، والشيخ علي بن عبدالله بن علي المعلا، كما تم تكريم الفائزات بجوائز المؤتمر.

وأكدت تهاني التري، المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة كيانوش لتنظيم وإدارة الفعاليات، في الكلمة الافتتاحية، أهمية الدور القيادي للمرأة في المجتمع من خلال القوة الناعمة.