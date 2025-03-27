2.4 مليون مستفيد من توزيع الوجبات لـ«إسلامية دبي»

دبي (الاتحاد)

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جهودها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث سجلت مبادرتها الخيرية «توزيع وجبات إفطار صائم» ارتفاعاً كبيراً في عدد المستفيدين، ليصل إجمالي من تم خدمتهم حتى تاريخه إلى أكثر من 2.4 مليون مستفيد، في تجسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي وروح العطاء التي تميز هذا الشهر الفضيل.

كما تسهم في إيصال الخير إلى مختلف فئات المجتمع، حيث تم إصدار أكثر من 1900 تصريح لتوزيع الوجبات في مناطق متفرقة من الإمارة.

واستفاد أكثر من 26 ألف شخص من الورش التوعوية التي أقيمت في الخيم الرمضانية.

وساهمت مبادرة «وجبات الأبطال»، بالتعاون مع طلبات في توزيع أكثر من 1400 وجبة.

وفي هذا السياق، أكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، المنسق العام لمبادرة رمضان في دبي أن الإقبال الكبير على مبادرة توزيع الوجبات يعكس مدى التلاحم المجتمعي.