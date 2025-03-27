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علوم الدار

"الشارقة الخيرية" تنظم مبادرة لدعم الأسر المتعففة وإسعاد الأطفال

شعار جمعية الشارقة الخيرية
27 مارس 2025 22:57

نظّمت جمعية الشارقة الخيرية ممثلة في مكتب التطوع والخدمة المجتمعية، مبادرة "فرحة العيد"، في مقر جمعية الاتحاد النسائي.
شملت المبادرة توزيع عيديات لـ100 طفل من الأسر المتعففة بالإضافة إلى توزيع حلوى وفوالة العيد على 30 أسرة إلى جانب تنظيم ورش ترفيهية للأطفال لإدخال البهجة إلى قلوبهم بمشاركة بعض الجهات الداعمة.
وأكد محمد الملا مدير مكتب التطوع والخدمة المجتمعية في الجمعية أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الجمعية بدورها الإنساني والمجتمعي وسعيها المستمر لرسم الفرحة على وجوه الأطفال وإدخال السرور إلى قلوب الأسر المتعففة خاصة خلال الأعياد والمناسبات السعيدة.

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المصدر: وام
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عيد الفطر
جمعية الشارقة الخيرية
الأسر المتعففة
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