أكبر خيمة إفطار بالدولة تتسع لـ5500 صائم

دبي (الاتحاد)

حقق مشروع «إفطار صائم» إقبالاً كبيراً من الصائمين، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، وتمت تلبية الحاجة إلى زيادة الوجبات الرمضانية بفضل تعاون المحسنين والشركاء مع جمعية بيت الخير، وفي مقدمتهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وقدم البنك رعاية حصرية لخيمة هور العنز، التي تعد أكبر خيمة إفطار على مستوى الدولة ، وتتسع لـ 5.500 صائم، وتتماشى هذه الرعاية مع التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية، ومساهمة منه في مواسم الخير الإنسانية والمجتمعية.

وأدى هذا الإقبال من الرعاة والشركاء إلى تحديث أهداف المشروع، الذي يبشر بإنفاق 17 مليون درهم، وتوزيع ما يقرب من 1.5 مليون وجبة، خلال الشهر الفضيل، حيث نجحت الجمعية حتى اليوم 25 من رمضان في توزيع 1.436.836 وجبة، بمعدل من 56 – 59 ألف وجبة يومياً، من خلال 90 موقعاً ونقطة توزيع.

وتتوزع هذه النقاط، منها 12 خيمة رمضانية أقيمت 8 منها في دبي، بالإضافة إلى خيمتين في عجمان، وخيمتين في رأس الخيمة، و88 نقطة توزيع، منها 66 نقطة في دبي، و8 في عجمان، و6 في رأس الخيمة، و5 في الشارقة، و4 في الفجيرة، وواحدة في أم القيوين.