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35 ألف وجبة إفطار وكسر صيام وزعتها «الهلال الأحمر» في الظفرة

35 ألف وجبة إفطار وكسر صيام وزعتها «الهلال الأحمر» في الظفرة
28 مارس 2025 02:15

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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شهدت مراكز إفطار الصائم التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية في منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من الصائمين، حيث بلغ عدد وجبات إفطار الصائم في المنطقة 2144 وجبة، فيما بلغ عدد وجبات كسر الصيام 33500، وشارك في حملة الهلال الأحمر أكثر من 112 متطوعاً، وشملت 8 محطات، بالإضافة إلى 7 مواقع أخرى
ونفذ الهلال الأحمر مشروع إفطار صائم، بالتعاون مع المتطوعين والمتطوعات، والبالغ عددهم أكثر من 112 متطوعاً، حيث تم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، مهمتهم الإشراف على آلية توزيع الوجبات، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، وأيضاً سلامة الطعام قبل توزيعه، وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.
وبلغ عدد الطرود الغذائية 3500 طرد، فيما بلغ عدد الجهات 7 جهات مختلفة، كما شاركت أكثر من 9 مدارس في المشروع، وتستهدف هيئة الهلال الأحمر في توزيعاتها للخيام الرمضانية، أن تكون في مناطق السكن العمالية، وفي الأماكن القريبة من المساجد، والتي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها. 
ويأتي مشروع إفطار صائم في إطار حملة «الهيئة» الرمضانية الموسمية «رمضان.. عطاء مستمر» الذي يستفيد منه على مستوى الدولة مليون و100 ألف شخص، بقيمة 11 مليون درهم.

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