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علوم الدار

«الأعلى للأمومة والطفولة» يوزع «إفطار صائم»

المتطوعون خلال توزيع وجبات إفطار صائم (وام)
28 مارس 2025 02:15

أبوظبي (وام)

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نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مساء أول أمس، مبادرة لتوزيع وجبات إفطار صائم على رواد وزوار جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.
وشاركت في المبادرة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة، وفريق المتطوعين الصغار في المجلس، بالإضافة إلى عدد من أولياء الأمور برفقة أطفالهم، وذلك في إطار حرص المجلس على غرس قيم العطاء والإحسان وحب الخير ومساعدة الآخرين في نفوس الأطفال والناشئة، والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الدينية والوطنية.
وتعكس هذه المبادرة، القيم الإماراتية الأصيلة في التراحم والتكافل، وتأتي في سياق أنشطة المجلس الساعية إلى ترسيخ ثقافة العمل الإنساني، خاصة في جانبه الخيري في شهر رمضان المبارك، وذلك بالتزامن مع «عام المجتمع 2025».

إفطار صائم
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