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«الجليلة» تتلقى تبرعات بـ 50 مليون درهم

أحمد بن سعيد والحضور خلال الفعالية (وام)
28 مارس 2025 02:15

دبي (وام)

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عام المجتمع
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أعلنت «مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، تلقيها تبرعات بقيمة 50 مليون درهم، لصالح «صندوق الطفل»، من قبل رجال أعمال وداعمين للعمل الخيري، وذلك خلال سحور أقيم برعاية وحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة، تحت شعار «أمسية الأمل». 
وقد أُقيمت الفعالية التي استضافها رجل الأعمال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، وحرمه لين جعفر في منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل»، وشهدت تسجيل أكبر حملة جمع تبرعات يقودها متبرع منذ إطلاق المؤسسة في عام 2013، مما يعزز من تأثير «صندوق الطفل»، الذي يهدف إلى علاج 3000 طفل سنوياً في مستشفى الجليلة للأطفال، في إحداث تحوّل إيجابي في حياة الأطفال.
وأشاد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بسخاء المتبرعين، وجهود رجل الأعمال مجيد جعفر وحرمه، في دعم صحة الأطفال، وقال: «لطالما كانت دولة الإمارات رائدة في العطاء، وما شهدناه الليلة من كرم استثنائي يجسّد التزام وطننا الثابت بضمان حصول كل طفل على الرعاية التي يستحقها. فخورون بهذا العمل الخيري المُلهم، الذي جاء متزامناً مع (عام المجتمع)، الذي نحتفي خلاله بروح التكاتف المجتمعي من أجل الخير ودعم الإنسانية».

مؤسسة الجليلة
دبي
الإمارات
أحمد بن سعيد
دبي الصحية
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