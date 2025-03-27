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علوم الدار

«زايد الإنسانية» تنفّذ مبادرة إفطار صائم في محافظات مصرية

«زايد الإنسانية» تنفّذ مبادرة إفطار صائم في محافظات مصرية
28 مارس 2025 02:15

القاهرة (وام)

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تواصل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى القاهرة، تنفيذ مبادراتها لإفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة والأسر محدودة الدخل في عدد من المحافظات في جمهورية مصر العربية؛ لتخفيف الأعباء، وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت «المؤسسة» أنه تم تنفيذ مبادرة إفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية في عدد من المحافظات، منها محافظتا القاهرة والبحيرة، مشيرة إلى أن مشروع «إفطار صائم» من الأعمال الإنسانية المهمة التي تتبناها «المؤسسة».

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