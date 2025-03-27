«بيئة ومحميات الشارقة» تُطلق 46 طائراً بحرياً متعافياً

الشارقة (وام)

أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة في إطار جهودها المستمرة لحماية الحياة البحرية مؤخراً 46 من الطيور البحرية المتعافية على شاطئ الحيرة، ضمن برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية الذي أُطلق في مايو 2021.

ويهدف البرنامج إلى إنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات البحرية المتضررة، وتعزيز صحة الحياة البحرية، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، إن هذا الإطلاق يأتي تتويجاً لجهود الفرق المختصة في الهيئة، التي نجحت منذ بداية العام الجاري في إنقاذ أكثر من 60 من الطيور البحرية المتضررة على سواحل الإمارة، وتمت معالجة هذه الطيور على يد فريق من الأطباء البيطريين، ثم أُعيدت إلى بيئاتها الطبيعية بعد التأكد من تعافيها التام.

وأضافت أنه في وقت سابق من شهر مارس، تم إطلاق تسعة طيور بحرية متعافية على شواطئ الساحل الشرقي للإمارة، مما يعكس شمولية وتكامل جهود الهيئة في مختلف المناطق.