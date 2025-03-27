أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، إطلاق مجتمع «تريندز» للذكاء الاصطناعي، ليكون منصة معرفية تفاعلية تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

تهدف هذه المنصة إلى تعزيز فهم الذكاء الاصطناعي وتأثيراته في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة وتحليل أبرز الابتكارات والبحوث الحديثة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن إطلاق مجتمع «تريندز» للذكاء الاصطناعي يأتي استجابة للحاجة المتزايدة لفهم الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتنامي في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن المنصة تسعى إلى توفير محتوى علمي موثوق يساعد الأفراد والمؤسسات على الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، وفهم التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح الدكتور العلي أن مجتمع «تريندز» للذكاء الاصطناعي هو مساحة للحوار المعرفي، حيث يمكن للباحثين والخبراء والمهتمين التفاعل ومشاركة الأفكار حول مستقبل التكنولوجيا.

وشدّد الدكتور العلي على أن «تريندز للبحوث والاستشارات» يؤكد بإطلاقه هذه المنصة المعرفية الجديدة التزامه بتقديم محتوى علمي متطور يساهم في دعم الابتكار، وتعزيز المعرفة حول الذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك منصة رائدة في نشر الأبحاث والاستشارات حول التحولات التكنولوجية الكبرى التي يشهدها العالم.

وتُعد منصة مجتمع «تريندز» للذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في عالم البحث والتطوير، حيث تقدم محتوى يومياً متنوعاً يشمل مقالات تحليلية، وتقارير بحثية، ودراسات متخصّصة حول مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على المجتمعات. كما يتيح هذا المجتمع فرصة للنقاشات التفاعلية بين الخبراء والمهتمين، مما يعزّز تبادل المعرفة، ويساهم في خلق رؤى جديدة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.