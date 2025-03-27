«سوربون أبوظبي» تطلق مبادرات لتمكين المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جامعة السوربون أبوظبي عن إطلاق مجموعة من المبادرات المميزة في شهر رمضان المبارك، تأكيداً لالتزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية.

تأتي هذه المبادرات انسجاماً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، حيث تتمحور المبادرات حول قيم الشمولية والتعاطف والاستدامة، مع التركيز على إحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمع المحلي وخارجه على حدّ سواء. كما تعكس هذه المبادرات القيم الأصيلة التي تتبناها الجامعة، وتُجسّد روح العطاء التي تُميز هذا الشهر الفضيل.

برنامج «حفظ النعمة»

تُشارك جامعة السوربون أبوظبي بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي بفعالية في برنامج حفظ النعمة، المبادرة التي انطلقت عام 2004، بهدف إعادة توزيع فائض الطعام على الفئات المحتاجة، وتعزيز أواصر التضامن المجتمعي والاستدامة. ويتعاون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون والعائلات لضمان التوزيع المنتظم للوجبات والسلال الغذائية على مجتمعات العمال على مدار عدة أيام طوال شهر رمضان. وتُسهم جهودهم، التي تجمع بين الاستدامة والإحسان، في دعم الصائمين وتعزيز قيم الوحدة والعطاء ولحظات الترابط المشتركة خلال هذا الشهر الفضيل.

العطاء والتبادل الثقافي

يقود طلاب جامعة السوربون أبوظبي، بنشاط، مبادرات ومشاريع تعزز الشمولية والتضامن المجتمعي. وشملت مساعيهم خلال هذا الشهر الاحتفاء بيوم الانعدام التام للتمييز، الذي نظّمه ناديا التسامح والفلسفة في الجامعة، لتسليط الضوء على أهمية التسامح والاحترام المتبادل. وإلى جانب ذلك، شكل الإفطار الطلابي الجماعي فرصة مميزة لتعزيز التواصل، حيث أتاح للطلاب الدوليين إمكانية الاستمتاع بتجربة التقاليد الإماراتية وتعزيز الروابط بين الثقافات واكتساب فهم أعمق للثقافة المحلية. كما أطلق المجتمع الطلابي مبادرة لتوفير السلال الغذائية للعاملين في الحرم الجامعي، مما عزز روح التكافل والانتماء للمجتمع ضمن الحرم.

الشمولية عبر الرياضة

في إطار التزامها المستمر بالشمولية، استضافت جامعة السوربون أبوظبي النسخة السنوية الثالثة من فعالية تسلّق من أجل الشمولية الرمضانية في 12 مارس، وذلك بالشراكة مع «ربعي»، المنصة التي تدعم إنشاء صداقات وعلاقات طويلة الأمد بين أصحاب الهمم وأفراد المجتمع أساسها الدمج ومشاركة الاهتمامات. وجمعت الفعالية، في عامها الثالث، الطلاب والعائلات والمجتمع المحلي للاحتفاء بالمواهب والتأكيد على روح التآزر والتعاون والدعم ضمن المجتمع. ومن المقرر أن تنطلق نسخ جديدة من الفعالية في شهري أبريل ومايو. كما استضافت جامعة السوربون أبوظبي بطولة الشمولية للجودو في 6 مارس، ودعت جميع الراغبين إلى المشاركة أياً كان مستوى قدراتهم.

حملة «تبرّع بجهازك»

أطلقت جامعة السوربون أبوظبي حملة «تبرّع بجهازك»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لدعم المدارس التي تفتقر إلى الموارد الكافية حول العالم. وتمكن قسم تكنولوجيا المعلومات والخدمات المؤسسية من جمع والتبرع بأكثر من 275 جهازاً من معدات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الحواسب المكتبية والمحمولة والطابعات. وتعمل هذه المبادرة على تمكين الطلاب على مستوى العالم من خلال توفير أدوات التعلم الأساسية ومساعدتهم على تطوير المهارات الرقمية الأساسية، ودعم قدرتهم على الإبداع والابتكار والنجاح في هذا العالم الذي يغلب عليه الطابع الرقمي.

الرفق بالحيوان

يمتد التزام جامعة السوربون أبوظبي بإحداث الأثر المجتمعي ليشمل الرفق بالحيوان، وذلك من خلال نادي الرفق بالحيوان بقيادة رئيسة النادي ياسمين المسكري، وهي طالبة في قسم الجغرافيا والتخطيط.

استضافت ياسمين في 4 مارس 2025 عرضاً تقديمياً حظي باستحسان كبير أمام فريق العمل المعني بالاستدامة في جامعة السوربون أبوظبي، حيث ناقشت فيه المبادرات المقبلة لنادي الرفق بالحيوان، بما في ذلك برنامج «الإمساك - التعقيم - الإرجاع»، ونقاط الإطعام، وحملة التبني. كما يشارك النادي في العديد من الأنشطة مثل البرامج التطوعية مع حديقة الإمارات للحيوانات وجمعية «كي 9 فريندز»، والرعاية الطبية للقطط الضالة في الحرم الجامعي، وفعالية يوغا القطط لتعزيز الاهتمام بالحيوانات ومشاركة المجتمع.

فرص التعليم للجميع

في إطار مواصلة جهودها لتقديم المزيد من الدعم للطلاب، أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن تقديم حسم بنسبة 10% للطلاب الذين يسجلون بشكل مبكر قبل 30 أبريل. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص العوائق المالية التي تحول دون الالتحاق بالتعليم العالي، مما يوفر فرصة أكبر للطلاب لتحقيق أحلامهم الأكاديمية ورسم مستقبل أكثر إشراقاً لأنفسهم ومجتمعاتهم. ويسري الخصم على جميع المتقدمين الجدد المسجلين في برامج البكالوريوس والدراسات العليا للعام الدراسي القادم، بالإضافة إلى طلاب السنة الثالثة من البكالوريوس في جامعة السوربون أبوظبي الذين سيلتحقون ببرنامج الماجستير في الجامعة.

تؤكد جامعة السوربون أبوظبي، من خلال هذه المبادرات المميزة، التزامها بتنمية المجتمع والاستدامة والعدالة الاجتماعية. وتسعى الجامعة إلى إعداد قادة الغد وإحداث تأثير دائم على المجتمع اليوم من خلال تمكين الطلاب من المشاركة في المشاريع الهادفة.