منصور بن زايد يستقبل موظفي عدد من الجهات الحكومية في مأدبة إفطار رمضانية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، موظفي عدد من الجهات الحكومية، وذلك خلال مأدبة إفطار رمضانية أقيمت في «برزة» قصر سموه في أبوظبي.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي عكست روح الشهر الفضيل وقيمه السامية في تعزيز التواصل والتراحم بين أفراد المجتمع، داعين المولى، عز وجل، أن يعيده على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والسعادة، وأن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات، قيادةً وشعباً.

حضر اللقاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الجهات.