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علوم الدار

«بيت العائلة الإبراهيمية» يوزّع وجبات إفطار بجزيرة السعديات

محمد خليفة المبارك خلال توزيع وجبات الإفطار (وام)
28 مارس 2025 02:15

أبوظبي (وام)

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شارك معالي محمد خليفة المبارك، رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، وعبدالله الشحي، المدير التنفيذي لمركز بيت العائلة الإبراهيمية بالإنابة، في عملية توزيع وجبات إفطار على أفراد مجتمع جزيرة السعديات احتفالاً بشهر رمضان المبارك بواقع 250 وجبة إفطار يومياً للصائمين.
ويستضيف مسجد الإمام أحمد الطيب برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان من بينها محاضرة «اعرف نبيك وصحابته» التي تسلّط الضوء على سيرة النبي محمد ﷺ وفضائل الصحابة الكرام، إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم. كان حفل تكريم الفائزين بمسابقة الإمام أحمد الطيب للقرآن الكريم في دورتها الثانية، التي نظّمها بيت العائلة الإبراهيمية قد أقيم يوم 13 مارس الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شهد الحفل تكريم أكثر من 50 متسابقاً ومتسابقة من مختلف أنحاء دولة الإمارات تقديراً لمشاركتهم المتميزة وإتقانهم حفظ كتاب الله. وفي إطار أجواء شهر رمضان الفضيل، أُقيمت أمسية السحور المجتمعية والألعاب الإسلامية يوم 15 مارس وحظي الحضور بفرصة اختبار ثقافتهم الإسلامية والتاريخية.

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